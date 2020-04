Siracusa, decreto liquidità: un imprenditore scrive al ministro Gualtieri e al presidente dell'Abi "Qui banche senza disposizioni operative"

Sostegno economico per le piccole imprese solo a parole, ma zero fatti. Questo quanto fa rilevare un imprenditore siracusano, Ugo Caia, che opera nel settore dei servizi pubblici a supporto della mobilità.

In una lettera indirizzata al Ministro dello sviluppo economico, Roberto Gualtieri, e al presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, l'imprenditore racconta come, a causa dell'emergenza Covid- 19, ha dovuto fermare l'attività della su azienda e mettere i dipendenti in cassa integrazione.

"Ho appreso delle misure del Governo per far fronte alle difficoltà economiche di piccole e medie imprese e avendone i requisiti - riferisce - mi sono adoperato per accedere ai finanziamenti previsti, con riferimento al prestito da 25.000 euro, garantito al 100% dal Fondo Pmi. Ma, nonostante le tante rassicurazioni fornite attraverso la stampa, sulla piena operatività delle misure - prosegue Caia - ho appurato che a Siracusa gli istituti di credito, tra i più accreditati a livello nazionale, non hanno a tutt'oggi alcuna disposizione operativa da parte delle sedi centrali".

Da qui l'invito ad intervenire al più presto per evitare danni irreparabili all'economia e ai livelli occupazionali.