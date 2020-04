Siracusa, Coronavirus: annullata festa di Santa Lucia, si valutano altre vie

Niente musica, niente colombe in cielo, niente preghiere in una Piazza Duomo gremita di fedeli, quest'anno, per la Santa Patrona che, come ogni anno, la città avrebbe festeggiato la prima domenica del mese di maggio, e cioè giorno 3.

Com'era facilmente prevedibile, il Coronavirus e le norme di contenimento sanitario necessarie per fronteggiarlo, hanno imposto la cancellazione dell'evento. Si valutano, però, altre vie.

"In questo tempo di emergenza sanitaria per il coronavirus - si legge in un post Fb della Deputazione cappella Santa Lucia - abbiamo chiesto l'intercessione di SantaLucia, martire siracusana, con un atto di affidamento. La Deputazione della Cappella di Santa Lucia sta definendo con le autorità competenti la possibilità di riammirare l'argenteo simulacro della nostra Patrona, seppur sempre non dal vivo, in occasione della prossima festa del Patrocinio".