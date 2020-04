Siracusa, contributi per 20mila euro a 8 società sportive: disco verde dalla Giunta

Sono stati erogati, dalla Giunta comunale di Siracusa, contributi per 20mila euro a favore di 8 società sportive per l’attività svolta nel 2018.

A darne notizia è l'assessore allo Sport, Andrea Buccheri.

I finanziamenti saranno ripartiti sulla base di un apposito avviso pubblicato lo scorso anno, i criteri di partecipazione al Bando ed i parametri di valutazione per l’erogazione dei contributi facevano riferimento al conseguimento di titoli di livello mondiale, europeo, nazionale e regionale; all’aver tra gli affiliati atleti che hanno fatto parte di rappresentative nazionali; alla partecipazione a manifestazioni internazionali, oltre ad aver fatto progetti sportivi rivolti alla disabilità.

"Tutte le società sportive stanno risentendo di questo momento difficile. - dice Buccheri - Queste somme sono anche un segnale di attenzione verso quelle società che praticano discipline impropriamente definite minori ma che tanto fanno anche sotto un profilo sociale. A Siracusa, peraltro, operano delle realtà che da anni si sono imposte a vari livelli anche internazionali, che portano in alto il nome della città, costituendo al contempo anche una fucina per lo sport nazionale. Proprio per loro avevamo previsto un apposito Avviso pubblico che in questi giorni ha concluso il suo iter amministrativo con l’erogazione dei contributi"