Noto, fondi per oltre 2milioni di euro per tre chiese

Emanati dalla Regione i provvedimenti con i quali vengono stanziati fondi per finanziare 3 progetti esecutivi relativi a tre chiese della città di Noto.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Il finanziamento per tutte le tre chiese, che arriva dalla scorsa Legislatura, ammonta a 2.380.000 euro" - commenta Vinciullo