Siracusa e provincia, anti Covid: in un negozio sanzionato titolare che non fa rispettare la distanza tra clienti

Il contenimento sanitario anti Covid ancora al centro dei controlli sul territorio da parte dei Carabinieri. in tutta la Provincia si sono registrati numerosi casi di persone sorprese a circolare senza motivo valido, alcune anche a bordo di autovetture.

Le giustificazioni sono le più disparate: chi voleva fare una passeggiata, chi intendeva incontrare amici, fidanzate e parenti.

Tante le elevate in Siracusa, Cassibile, Floridia, Solarino, Francofonte, Ferla, Augusta, Lentini, Noto, Palazzolo Acreide e Buscemi.

In particolare, a Ferla cinque persone sono state sanzionate perché all’interno di un esercizio commerciale, regolarmente autorizzato all’apertura, stazionavano senza rispettare la distanza minima prevista di un metro. Tra i cinque anche il titolare del negozio, responsabile di non aver fatto rispettare agli avventori le prescrizioni: per tale motivo è stata altresì avanzata alla Prefettura di Siracusa proposta di sospensione dell’attività.

A Solarino due persone sono state sanzionate perché sorprese lungo la via principale mentre litigavano, a Cassibile è stato sanzionato un 32enne proveniente da comune limitrofo, a Buscemi sono state sanzionate due persone sorprese per strada mentre si svagavano passeggiando e dialogando.