Floridia, due confezioni termosaldate di cocaina in casa: arrestato un uomo per spaccio

Prima le osservazioni e poi la perquisizione domiciliare. Così i Carabinieri sono risaliti a Massimo Privitera, floridiano, 47 anni, disoccupato, pregiudicato, il quale nascondeva in casa due confezioni termosaldate di cocaina per un peso di circa 40 grammi, un bilancino di precisione e, infine, della somma di 45,00 euro ritenuta frutto di attività di spaccio.

L'uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari