Siracusa, tentato furto all'Istituto Professionale Industria e Artigianato

Avrebbero forzato il lucchetto del cancello principale dell'Istituto Professionale Industria e Artigianato di via Piazza Armerina, a Siracusa, nella notte.

Ma l'intervento puntuale dei Carabinieri ha messo in fuga i ladri, evitando la commissione del furto ed ulteriori danneggiamenti allo stesso istituto.

Il sopralluogo effettuato dai militari assieme ai responsabili dell’istituto ha permesso di constatare che nulla era stato sottratto. Si indaga per risalire agli autori del tentato furto