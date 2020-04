Sortino-Ferla-Cassaro, Vinciullo: "Fondi da appalti per efficientamento energetico reimpiegati nel territorio"

Rideterminate, dalla Regione siciliana, le somme per i lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Sortino, dell’edificio comunale di via Gramsci a Ferla e della scuola elementare di Cassaro.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"In particolare, il risparmio per Cassaro è di €99.997,17 euro, per Ferla si sono risparmiati 43.292,74 euro e per Sortino c’è stato un risparmio di 34.668,17 euro. - dice - La rideterminazione delle somme stanziate ha comportato, quindi, un risparmio complessivo di € 177.958,08. Nelle prossime settimane verranno appaltati anche altri lavori e rideterminate quindi altre economi".

"Le economie devono rimanere nella nostra provincia" - conclude Vinciullo.