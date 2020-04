Priolo Gargallo, era ai domiciliari ma deteneva droga e munizioni

Era già agli arresti domiciliari, ma nascondeva in casa 15 grammi di marijuana, materiale idoneo al confezionamento ed alla pesatura della droga, 240 euro in contanti e 3 cartucce marca Fiocchi, calibro 22.

La scoperta della Polizia di Stato di Priolo Gargallo a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Augusto Gattuso, 23 anni, già noto.

Nell’ambito della stessa operazione, gli agenti hanno denunciato per il reato di favoreggiamento personale altri due uomini rispettivamente di 23 e 27 anni

Questi ultimi, che avrebbero acquistato della droga da Gattuso, sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa competente per uso personale di stupefacenti.