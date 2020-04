Da Priolo Gargallo a Siracusa per questioni di droga, un uomo denunciato e sanzionato

Da Priolo Gargallo a Siracusa per spacciare droga. A finire nel mirino dei controlli della Polizia di Stato un uomo, B.F., 30 anni, il quale, ad un posto di blocco, nell'ambito dei controlli per il contenimento sanitario anti Covid, non è riuscito a fornire una spiegazione sul suo spostamento in altro comune.

Da qui è scattata la perquisizione del mezzo che ha portato al rinvenimento di 30 dosi di marijuana, sequestrate dagli Agenti.

L'uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sanzionato per aver violato le norme sul contenimento sanitario.