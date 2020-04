Siracusa, la natura respira durante il Coronavirus: le spiagge ringraziano

"Impariamo a convivere nel rispetto di noi stessi e della Terra, altrimenti rischiamo di vivere sempre in una nuova emergenza".

Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commenta sui social due foto che mettono a paragone una spiaggia siracusana a ferragosto del 2019 e una spiaggia siracusana ad aprile 2020, in tempi di emergenza Coronavirus e norme di contenimento sanitario.

Nella prima foto bottiglie e spazzatura di ogni tipo in spiaggia, nella seconda solo la bellezza del nostro mare.

La natura riprende i propri spazi. E noi, da che parte stiamo?