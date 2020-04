Priolo Gargallo, prescrizioni anti Covid: in distribuzione sacchi differenziata a domicilio

Partirà da venerdì la distribuzione di altri sacchi per la spazzatura, sufficienti per un semestre, per le utenze domestiche singole (civici con massimo 6 utenze) col sistema porta a porta e per le utenze condominiali coinvolgendo gli amministratori di condominio, i capi scala o le persone di riferimento. La decisione è di Igm, in accordo con l’amministrazione comunale, viste le attuali prescrizioni per la ben nota emergenza Covid-19.