I Notai del Distretto di Siracusa donano un nuovo macchinario per Covid all'Umberto I

E' arrivato all'Ospedale Umberto I di Siracusa un “trasduttore-sonda per applicazioni cardiologiche per ecografo” che renderà molto più rapida la diagnosi e soprattutto la scelta delle cure da adottarsi per le complicazioni da coronavirus.

L'apparecchio è frutto di una donazione dei Notai del Distretto di Siracusa: "È uno strumento molto importante che consentirà ai medici e al personale sanitario dell’Ospedale di Siracusa di fronteggiare con maggiore forza questo terribile male, soprattutto nei casi in cui dovessero sopraggiungere complicazioni - afferma il dottor Annio De Luca, Presidente del Consiglio Notarile di Siracusa - Il Collegio Notarile che io rappresento ha voluto dare il proprio contributo all’Ospedale di Siracusa, sede del nostro Distretto Notarile, per manifestare la propria vicinanza alla città, nella speranza che si possa ritornare prima possibile alla normale vita di tutti i giorni"