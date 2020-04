Siracusa, l'Ordine degli Ingegneri dona mille mascherine all'Asp

Sono state donate all'Asp di Siracusa 1000 mascherine FFP2 dall’Ordine degli Ingegneri di Siracusa.

Le mascherine sono state ordinate ad un fornitore siciliano che ha provveduto a reperirle in un’azienda con sede in Cina.

Una parte del contributo dell’Ordine degli Ingegneri è stato stornato dal budget che, ogni anno, viene stanziato per finanziare la squadra di calcio per la partecipazione ai campionati nazionali di calcio tra tutti gli Ordini degli Ingegneri di Italia. L’edizione di quest’anno si sarebbe dovuta tenere a Rimini ma, a seguito dell’emergenza sanitaria, è stata annullata.