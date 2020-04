Coronavirus, Meetup Siracusa Attiva in Movimento chiede più controlli per i braccianti agricoli a Cassibile

Maggiori controlli e più sicurezze per i lavoratori extracomunitari che lavorano a Cassibile, in maniera stagionale nell'ambito dell'agricoltura, e che proprio adesso sono stati arruolati come braccianti in maggior numero. A chiederlo è il Meetup Siracusa Attiva in Movimento, al Comune, Asp, Protezione Civile e le Forze dell’ordine tutte, ciascuna per le proprie competenze.

Preoccupazione è stata espressa dalla comunità di Cassibile in un momento complicato come quello dell'emergenza Coronavirus.

Da mesi il Comune "interlocuzioni relative al finanziamento di progetti che attenderebbero unicamente l’invio di fondi europei, a quanto pare già stanziati da tempo. Perché questo progetto non ha ancora visto la luce?" - si legge in una nota.