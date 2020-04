Siracusa, la Fondazione Val di Noto dona materiale informatico all'istituto comprensivo Santa Lucia

Rafforzare le dotazioni tecnologiche di scuole, cantieri educativi e case famiglia, per consentire a tutti di seguire la didattica a distanza.

In questo senso sta andando l'impegno della Fondazione di Comunità Val di Noto che ha acquistato e sta distribuendo oltre 100 tablet dotati di tastiera e cuffia per lo studio a distanza, 100 ricariche telefoniche, 10 computer portatili e 2 computer fissi.

A Siracusa questi strumenti sono stati già consegnati al Terzo Istituto Comprensivo “Santa Lucia” ed al Cantiere Educativo della Mazzarona.

Alla scuola sono stati donati 25 smartpad, provvisti di 25 tastiere, 25 cuffie con microfono integrato adatti per le attività di didattica o smartworking, 100 ricariche telefoniche da 15 euro ciascuna

“La scuola ringrazia moltissimo la Fondazione di Comunità Val di Noto – sottolinea la dirigente scolastica del Terzo istituto comprensivo Santa Lucia, Valentina Grande - per la donazione che ha fatto e la Fondazione Peretti. Questi tablet andranno ad allievi che hanno presentato domanda. E’ stata creata un’apposita graduatoria. Ciò permetterà a questi allievi di seguire la didattica a distanza su supporti idonei e sulle piattaforme scelte".