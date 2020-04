Siracusa, ausiliari e pulizieri a rischio contagio in ospedale: la Cisl chiede più tutele

A rischio contagio Coronavirus anche ausiliari e pulizieri dell'Ospedale Umberto I di Siracusa. A chiedere massima tutela anche per loro, garantendo corsie preferenziali per effettuare i tamponi e distribuzione dei dispositivi di sicurezza.

"Una vicinanza che stiamo garantendo sin dal primo momento a tutto il personale ausiliario, dei pulizieri, delle guardie giurate e della ristorazione – hanno detto il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, e il segretario generale della Fisascat Cisl territoriale, Teresa Pintacorona – Si tratta di donne e uomini che stanno garantendo presenza e servizio all’interno di tutti i reparti, anche quelli più sensibili, tra questi la stessa area Covid. Sono rimasti anche loro in prima linea e alcuni hanno dovuto fare i conti con il contagio. C’è chi sta aspettando l’esito del terzo tampone perché rientrante tra i casi probabili al primo prelievo".

"L’Asp ha predisposto un piano economico Covid per i suoi dipendenti – hanno concluso Vera Carasi e Teresa Pintacorona – Gli “invisibili” rischiano invece di continuare a rischiare la vita e non percepire alcune indennità di rischio perché il loro contratto non lo prevede. Dovrebbero essere le singole aziende a farsi carico di questa esigenza".