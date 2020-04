Canicattini Bagni, all'insegnante-fotografa Rosaria Pantano l’Open Sony World Photography Awards 2020

Prestigioso riconoscimento internazionale assegnato a Rosaria Sabrina Pantano, canicattinese e da anni insegnante a Torino con l’amore per la fotografia. Le è stato assegnato l’Open Sony World Photography Awards 2020.

Rosaria Sabrina Pantano è l'unica italiana tra i 100 fotografi partecipanti a questo importante concorso che premia gli scatti realizzati nel 2019 (345.000 le immagini inviate da 203 Paesi) e si è aggiudicata il primo premio nella sezione Architettura per Emotional Geography con una foto in bianco e nero del 38° Parallelo, una scultura piramidale di Mauro Staccioli che sorge in corrispondenza delle coordinate geografiche del 38° parallelo, una leggera altura del territorio di Motta d’Affermo nel messinese.

"Ci dispiace che l’emergenza Covid 19 non abbia permesso a Sabrina, in questi giorni a Canicattini Bagni per via delle restrizioni e la chisura delle scuole, di essere a Londra per ritirare questo prestigioso riconoscimento – ha detto il Sindaco Marilena Miceli -. A lei vanno le congratulazioni mie personali, di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la comunità canicattinese".