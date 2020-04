Siracusa e provincia, sanzioni per chi viola norme anti covid per andare a giocare a carte o per recarsi al mare

Anche nella giornata di ieri in tutta la provincia si sono registrati numerosi casi di persone sorprese a circolare senza motivo valido: a Siracusa, nella zona alta della città, sette persone sono state sanzionate perché sorprese a dialogare fra loro in gruppo; anche altri due soggetti sono stati sanzionati perché sorpresi a dialogare seduti su una panchina pubblica; a Cassibile è stata sanzionata una coppia proveniente da Noto perché, a bordo di un'auto, si stava recando in un appezzamento agricolo di proprietà per passare qualche ora all’aria aperta; a Floridia è stato sanzionato un 27enne proveniente da un Comune limitrofo, perché sorpreso in circolazione senza un motivo valido; a Pachino è stato sanzionato un giovane poiché al momento del controllo ha dichiarato di essere di ritorno dalla casa di un amico, dove si era recato per giocare a carte; a Noto è stato sanzionato un soggetto che ha dichiarato di essere uscito di casa per andare al mare; ad Augusta, in due circostanze, sono state sanzionate alcune persone sorprese sulle vie principali della città intente a dialogare tra di loro, creando assembramenti.