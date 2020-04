Siracusa e Noto, 6 sanzioni per violazione delle norme di contenimento sanitario: singolari giustificazioni

Si accumulano le sanzioni per violazione delle norme sul contenimento sanitario a Siracusa e provincia.

Nel capoluogo i poliziotti hanno sorpreso un 34enne di Floridia, per essersi recato senza un giustificato motivo a Siracusa.

A Noto un 49enne è stato sanzionato per la medesima violazione, ma è stato denunciato anche per porto di un coltello. L’uomo ha cercato di disfarsene, gettandolo nella sterpaglia.

Altre 4 sanzioni sono stte elevate ai danni di 4 persone che hanno fornito singolari spiegazioni sul motivo delle loro uscite da casa. Uno di questi ha riferito di voler fumare una sigaretta, un altro di raccogliere cespugli di lavanda, un altro ancora di aver avuto un diverbio con la moglie e di essere uscito a fare una passeggiata ed infine un quarto di aver avuto voglia di una passeggiata in campagna.