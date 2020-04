Siracusa e provincia, controlli anti-Covid: 10 sanzioni e 3 denunce

Anche la Polizia provinciale su strada per i controlli anti Coronavirus. Sette le sanzioni elevate a persone trovate in circolazione senza valido motivo a Siracusa, Ferla, Pachino, Noto, Francofonte, Sortino e Melilli.

Una persona, inoltre, è stata denunciata all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto d'identificazione.

Due persone dopo accertamenti sulle dichiarazioni fornite sono state denunciate per falsa attestazione/dichiarazione a pubblico ufficiale.

In quattro sono stati sanzionati sulla SP 10 perchè raccoglievano asparagi