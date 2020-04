Conte: 'Entro questa settimana il piano aperture dal 4 maggio'

"Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma" per la fase 2 del Coronavirus.

"Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio".

Lo annuncia in un lungo post sui social il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"L’allentamento delle misure - spiega il premier - deve avvenire sulla base di un piano ben strutturato e articolato. Dobbiamo riaprire sulla base di un programma che prenda in considerazione tutti i dettagli e incroci tutti i dati. Un programma serio, scientifico. Non possiamo permetterci di tralasciare nessun particolare, perché l’allentamento porta con sé il rischio concreto di un deciso innalzamento della curva dei contagi e dobbiamo essere preparati a contenere questa risalita ai minimi livelli, in modo che il rischio del contagio risulti “tollerabile” soprattutto in considerazione della recettività delle nostre strutture ospedaliere".