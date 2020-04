Noto, conferenza dei capigruppo: priorità alla questione sanità

Ll’attuale emergenza Covid19 e le tematiche ad essa più strettamente collegate, inclusa la situazione sanitaria che riguarda la zona sud della provincia di Siracusa al cetro della conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del Consiglio comunale Veronica Pennavaria e a cui ha partecipato anche il sindaco Corrado Bonfanti. Erano presenti i consiglieri Veronica Pennavaria (Patto per Noto), Corrado Frasca (Pd), Giovanni Campisi (Impegno per Noto), Vincenzo Schemmari (Forza Italia), Arturo Rizza (Noto Protagonista), Gianfranco Pintaldi (Noto 3.0) e Pietro Rosa (Noto Movimento Popolare).

Dopo aver ascoltato tutti i capigruppo, il sindaco Bonfanti ha dichiarato che subito dopo la fine della pandemia, avvierà "una nuova fase che, specie per quanto ascoltato in tema di sanità pubblica, non potrà che vederci tutti compatti a rivendicare sacrosanti diritti, oggi non più confutabili o procrastinabili”.