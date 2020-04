Augusta, dimessi in due dall'Ospedale: al Muscatello nessun paziente ricoverato per Covid

All'Ospedale Muscatello di Augusta non c'è nessun paziente ricoverato per Coronavirus. A confermalo è la sindaca Cettina Di Pietro. Quest'ultima spiega che gli ultimi due pazienti positivi al Covid sono stati dimessi per cui non risulta nessuno ricoverato per Covid al nosocomio di Augusta.

I due pazienti dimessi sono stati trasportati nel complesso Città della notte. In tutto in città risultano ancora sei casi positivi, ma stanno tutti bene, si trovano a casa e sono in via di guarigione.

Un solo cittadino di Augusta è ancora ricoverato all'Ospedale Umberto I di Siracusa.