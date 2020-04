Siracusa, dal Comune 2.800 mascherine per i sanitari dell'Umberto I°

Una cospicua fornitura di mascherine consegnata al personale sanitario dell'ospedale Umberto I di Siracusa.

Si tratta di 2.800 presidi del tipo FFP2 che il Comune ha acquistato nei giorni scorsi con fondi propri e una spesa complessiva di quasi 20 mila euro. Le mascherine sono state consegnate direttamente dal sindaco alla farmacia del nosocomio.

“Un aiuto ai medici e a quanti nel nostro ospedale – afferma Italia – si stanno impegnando in prima persona contro il Covid-19. Una maniera per far sentire, attraverso un gesto concreto, la vicinanza della città a chi tutti i giorni, più di altri, si espone ai rischi dell'epidemia”.