Priolo Gargallo, sussidi a partite Iva, palestre e associazioni culturali

Allargare i benefici economici a tutte le partite IVA, alle palestre, alle associazioni culturali che hanno sede a Priolo Gargallo.

Questo il contenuto della riunione che si è tenuta, oggi, al Palazzo Municipale.

Presenti il sindaco, Pippo Gianni, il Presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte, della Giunta e dei Consiglieri comunali.

Già nei giorni scorsi la Giunta aveva approvato il regolamento comunale, composto da 9 articoli, che stabilisce i beneficiari, le modalità, i criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto. Beneficiari gli esercenti di attività commerciali del settore non alimentare, i gestori di pubblici esercizi che effettuano servizi di ristorazione, bar, ristoranti, paninoteche, pizzerie, e ancora attività artigianali, sale di acconciatori, estetiste e palestre, chiuse per disposizione dei Decreti governativi.

“L’obiettivo - ha sottolineato il primo cittadino - è quello di sostenere tutti coloro che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza Coronavirus”.