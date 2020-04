Siracusa, l'Ugl chiede al prefetto un tavolo per l'economia provinciale

Tavoli provinciali coordinati dalle istituzioni con la partecipazione dei sindacati, delle associazioni datoriali, Asp, Inail, per definire le linee guida sulla salute e sicurezza e, a seguire, accordi nelle aziende, nei siti del polo chimico e non solo, la messa a punto da parte degli Enti preposti di un sistema di controlli e verifiche sui luoghi di lavoro strutturato ed efficace in vista della ripartenza economica.

Queste le richieste elaborate dalla segreteria provinciale dell'Ugl.

"Chiederemo al prefetto di dar vita ad un tavolo sull’economia provinciale - scrive il segretario provinciale, Antonio Galioto - per ragionare del futuro: investimenti – riqualificazione – ambiente – qualità del lavoro – legalità".