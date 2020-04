Coronavirus, Cafeo: "L’assessore Razza autorizzi la sperimentazione con il plasma dei guariti anche in Sicilia"

"Chiedo all’assessore Razza di autorizzare anche in Sicilia la sperimentazione nella cura dei malati di Covid-19 utilizzando il plasma dei guariti". A dirlo è Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive, chiedendo di seguire il modello Toscana, Lombardia e Abruzzo che hanno adottato questo metodo efficace

"L’esempio è quello degli ospedali San Matteo di Pavia e Carlo Poma di Mantova che, seguendo la procedura denominata < >, hanno iniziato lo scorso 31 marzo il trattamento dei primi 43 pazienti, in condizioni cliniche severe, nell’ottica di estenderlo poi ad altri 200 – continua Cafeo – una sperimentazione già avviata per altre epidemie in passato e attualmente in corso, seppur con formule leggermente diverse, in oltre 30 Paesi nel mondo".

“Mentre giustamente rivolgiamo già la nostra attenzione alla cosiddetta < > della pandemia, nella quale dovremo provare a salvare il salvabile e soprattutto a far ripartire la macchina produttiva italiana, non possiamo neanche per un attimo sottovalutare l’aspetto sanitario dell’emergenza – conclude l’On. Cafeo – perché fino quando non sarà trovato e dimostrato valido un vaccino, il rischio di ondate di ritorno resta comunque alto, così come la necessità di cure sempre più efficaci”.