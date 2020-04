Siracusa, cimitero ancora chiuso: appello per la riapertura al presidente Musumeci

Mentre appare sempre più probabile e vicino il riavvio, scaglionato di diverse attività produttive, dopo il lockdown determinato dall'emergenza coronavirus, non si fa ancor alcun cenno della riapertura dei cimiteri, anche a Siracusa.

Su questo fronte l'associazione "Gli Angeli" guidata da Giacinto Avola, ha già sondato il terreno, ma è emerso che il Comune non può prendere autonomamente una decisione del genere. Tutto è demandato alla Regione.

Sono tante in città quelle persone che aspettano di poter tornare a visitare i loro cari defunti, ma al momento non c'è alcuna notizia in tal senso.

In compenso è nata una collaborazione con l'omologa associazione di Catania per fare fronte comune nella medesima direzione e da qui è scaturita una lettera aperta inviata al presidente Musumeci nella quale si chiede la riapertura dei cancelli dei cimiteri con tutte le precauzioni attraverso ingressi programmati in tutta sicurezza.