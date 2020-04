Papa Francesco chiama il sindaco Italia, la benedizione per Siracusa

E' arrivata alla città di Siracusa la benedizione di Papa Francesco. A darne notizia è il sindaco, Francesco Italia, il quale sui social racconta di una chiacchierata telefonica intercorsa con il Papa: "Da una telefonata improvvisa e inaspettata, accolgo con emozione e mi rendo portavoce della benedizione a Siracusa che Papa Francesco mi ha personalmente consegnato, nella giornata di ieri, per rinnovare in ciascuno di noi la forza e il coraggio necessari a non tentennare, e a proseguire ad affrontare insieme questa emergenza sanitaria".

"Il Papa pregherà per la nostra città, noi pregheremo per lui" - conclude il primo cittadino.