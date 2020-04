Rosolini, cocaina in casa: arrestata giovane coppia

Due arresti per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti a Rosolini.

Si tratta di Santo Armenia 29 anni e della sua convivente di 23 anni. A seguito di perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dei due circa 20 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per essere spacciate, nonché materiale per il confezionamento.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, Carmen Scapellato, ha convalidato l’arresto dei due giovani: Armenia è stato ristretto ai domiciliari con la misura accessoria della sospensione del reddito di cittadinanza, mentre la donna, incensurata, è stata rimessa in libertà.