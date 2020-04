Siracusa e provincia, contenimento sanitario: elevate sanzioni, c'è anche chi campeggia ad Ognina

Continuano i controlli su strada dei carabinieri nel rispetto delle norme anti Coronavirus. Sanzioni sono state elevate in Siracusa, Floridia, Pachino, Noto, Canicattini Bagni, Augusta, Carlentini, Villasmundo, Lentini.

In particolare, nel capoluogo un soggetto residente in altra provincia è stato sorpreso mentre campeggiava, all’interno di una tenda, in località Ognina; a Cassibile sono stati sanzionati cinque uomini, non conviventi tra loro, sorpresi tutti insieme a bordo di un’autovettura. Ad Augusta, ad Agnone Bagni, sono state sanzionate cinque persone sorprese ad effettuare lavori edili in un’abitazione privata destinata a residenza estiva. Sono stati inoltre sanzionati un soggetto sorpreso mentre pescava dalla riva ed altri due soggetti che facevano una passeggiata.

Le sanzioni vanno da 400 a 3mila euro