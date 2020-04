Siracusa, ripresa cantieri edili: l'Opt definisce le Procedure applicative

"Il settore delle costruzioni può trovare ripresa e rilancio senza dimenticare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" – lo dichiarano Alberto Di Stefano e Saveria Corallo rispettivamente presidente e Vice dell’Opt, l'Organismo paritetico territoriale di Siracusa .

"Per sostenere le imprese e i lavoratori – dichiarano Di Stefano e Corallo - l’Opt ha definito le “Procedure applicative ” per riaprire i cantieri edili in sicurezza nella provincia di Siracusa . Un documento – precisano Alberto Di Stefano e Saveria Corallo - che affronta in modo chiaro e semplice tutta la materia della prevenzione e, in particolare, i temi dei Dpi necessari, delle precauzioni igieniche da attuare, la pulizia e sanificazione indispensabile, la distanza di sicurezza da tenere, la gestione importante e delicata di una persona sintomatica e le attribuzioni dell’Rls/Rlst".