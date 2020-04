L'Asp di Siracusa detesta i fratelli Coen? Ficarra e Madeddu censurano i registi americano

Licenziato un infermiere che nascondeva un dvd di "Fargo"

Una cosa abbiamo imparato dalla bizzarra vicenda che ha visto protagonisti i vertici dell'Asp di Siracusa ed il noto scrittore satirico Emiliano Colomasi aka Archimete Pitacorico. Quelli dell'Asp non hanno il senso dell'umorismo. Oppure, quelli dell'Asp sono incazzati come le biscie con i giornalisti. Oppure, Colomasi è talmente bravo da surclassare se stesso facendo, suo malgrado, passare una boutade per vera o verosimile. Oppure, i vertici dell'Asp hanno pessimi consiglieri. Oppure, gli editori di Teleunotris se la sono toccata con la pezza. Oppure, il buon Peppe Patti raccoglie in un solo giorno la visibilità cercata per anni in politica.

.

Veloce, quanto superfluo, resume dell'accaduto: Sulla pagina di Archimete Pitacorico spunta la notizia secondo la quale i vertici dell'Asp, per ripicca verso Giuseppe Patti (che nelle ultime settimane è stato molto critico nei confronti dell'Azienda sanitaria siracusana) avrebbero licenziato una circolare che vieterebbe cure mediche al Patti fino a tutto il 2021. A suggello della notizia il Colomasi pubblica la foto di una scena de "Il grande Lebowski" nella quale l'attore John Goodman, somigliante vagamente a Patti, mostra ad un adolescente il suo compito scolastico ritrovato all'interno di un'auto rubata. Tanto è bastato per far decidere a Ficarra e Madeddu (i vertici dell'Asp) di pubblicare un comunicato stampa nel quale si è puntualizzata l'infondatezza della notizia che, benché satirica, rischia di destabilizzare ulteriormente il rapporto burrascoso fra i due dirigenti ed i cittadini siracusani, e per questo il Colomasi verrà denunciato alle autorità competenti. Immediata è stata anche la presa di distanza di Teleunotris che si è dichiarata inconsapevole della chiamata in causa. (Il Colomasi ha scritto che le telecamere di Teleunotris avevano ripreso l'incontro). Stizzito è stato il comunicato dell'Assostampa che ha difeso non solo il diritto di cronaca, ma anche quello della satira, bacchettando i minacciatori di querele. L'Asp, forse accorgendosi di aver fatto una cappellata (la prima di queste settimane) smentisce se stessa, come ha scritto Toi Bianca, e dichiara di non voler querelare il Colomasi. Fine della storia? Manco per il fischio! Un assist prodigioso quello dei due dirigenti dell'Asp; in un momento storico di abissale sfacinnamento, quale migliore occasione per passare un po' di tempo fra un pasto ed un altro? Sono state saccheggiate dalla rete le jpeg de Il Grande Lebowski e, stante la somiglianza fra Walter Sobchak/John Goodman e Peppe Patti, i social forum sono stati invasi da varie foto di scena con bizzarre didascalie.

.

Quando scopriranno che Jeff Bridges somiglia a Carmelo Maiorca, Jesus/John Turturro a Nitto Brancati, Brandt/Philiph Seymour Hoffman a Maurizio Zivillica e Bunny Leboski/Tara Reid a Simona Princiotta, ne vedremo delle belle.

.

BRUNO FORMOSA