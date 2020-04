Lentini, detenzione a fini di spaccio: 21enne ai domiciliari

Dovrà rispondere di detenzione ai fini dello spaccio di droga un 21enne di Lentini.

Si tratta di Salvatore Micale che ieri è stato sottoposto a controllo dalla Polizia in Via Termidoro. Il giovane era passeggero di un’auto condotta da un coetaneo ed entrambi sono stati trovati in possesso di una modica quantità di cocaina. A seguito di perquisizioni domiciliari, in casa di Micale sono stati trovati 27 dosi di marijuana, già pronte per lo spaccio, e altre infiorescenze della stessa sostanza per un peso complessivo di oltre 148 grammi.

Per Micale sono scattati gli arresti domiciliari, mentre il suo amico è stato segnalato all’Autorità Amministrativa competente per consumo personale di sostanze stupefacenti.