Noto, morte maestro Corrado Galzio: Bonfanti "Protagonista della bellezza di Noto nel Mondo"

Il cordoglio della città di Noto e dell'amministrazione comunale per la scomparsa del Maestro Corrado Galzio, pianista di fama internazionale e ideatore del Festival Internazionale NotoMusica, morto ieri pomeriggio dopo aver compiuto da qualche mese 100 anni.

“Nel corso della sua lunga vita artistica - dichiara il sindaco Bonfanti - attraverso la costituzione dell’Associazione Concerti Città di Noto e non solo, ha donato alla nostra Noto un patrimonio di conoscenze e di relazioni che non potranno mai essere cancellate”. Tra queste non può che rientrare il Festival NotoMusica, colonna sonora delle estati netine e che negli ultimi 40 anni ha portato ad esibirsi nella città Barocca musicisti di fama internazionale tra cui Uto Ughi, Stefano Bollani, Dee Dee Bridgewater, Danilo Rea e Nicola Piovani".