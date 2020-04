Coronavirus, il ministro Speranza: "La battaglia non è già vinta"

"Abbiamo tutti insieme approvato le norme che prevedono che il 4 maggio sia la data per costruire la fase 2", ma "occorre avere più sicurezza sui luoghi di lavoro.La battaglia non è già vinta" Così il ministro della Salute,Speranza, a Circo Massimo."Se commettiamo l'errore di pensare che il pericolo sia scampato finiremo per vanificare i sacrifici enormi che gli italiani hanno fatto" Bisogna puntare sul rafforzamento della "rete di assistenza territoriale" e sui "Covid-hospital", perché gli ospedali misti "moltiplicano il contagio".