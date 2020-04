Siracusa, De Simone: "Aziende alimentari hanno donato scorte di cibo per oltre 3 tonnellate"

Sono state consegnate, da alcune aziende alimentari, scorte di cibo per oltre 3 tonnellate, da destinare alle famiglie che versano in condizioni di difficoltà in un momento complicato come quello dell'emergenza Coronavrius.

A sollecitare questo tipo di aiuto la Consulta civica di Siracusa.

"Pronta la squadra dei volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo Cinofili Archimede – comunica il presidente Damiano De Simone – che ringrazio a nome della Giunta Civica di Siracusa e della comunità tutta, per il prezioso supporto logistico e la distribuzione. Pronto anche un elenco di circa 100 famiglie con bambini, disabili e anziani, a cui destinare le scorte alimentari. In arrivo anche alimenti per i nostri amici a quattro zampe"