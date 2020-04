Al via l'operazione liquidità per le imprese in crisi per l'emergenza coronavirus: prestiti da 25.000 euro in una giornata

I prestiti previsti dal decreto imprese messo in campo dal governo per sostenere le imprese messe in ginocchio dall'emergenza coronavirus potranno essere erogati a partire da oggi. Si potranno concedere da subito prestiti fino a 25.000 euro garantiti al 100% dal Fondo Pmi e le banche assicurano che i soldi potranno arrivare nelle casse degli imprenditori anche nel giro di una giornata. Naturalmente se la documentazione è a posto e se non ci saranno intoppi informatici. I tassi di interesse sui prestiti dovranno essere sotto il 2%.

Per i prestiti sopra i 25.000 euro, che prevedono la garanzia di Sace, ci vorrà invece più tempo, perché si attende ancora, la piattaforma informatica sulla quale gestire le domande e i codici per inviare le domande di garanzia.

I rappresentanti del imprese si potranno recare in banca solo per appuntamento, evitando così qualsiasi possibilità di assembramenti.

Nel prossimo decreto saranno previsti anche indennizzi a fondo perduto alle piccole e medie imprese messe in ginocchio dal lockdown.