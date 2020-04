Siracusa, il caso della morte di Calogero Rizzuto a "Non è l'Arena". Giletti: "Ficarra deve accettare il confronto"

Il dramma della morte di Calogero Rizzuto, direttore del Parco archeologico di Siracusa, per Covid-19 al centro di un approfondimento di " Non è l'Arena", la trasmissione de La 7, condotta da Massimo Giletti.

In collegamento il figlio di Rizzuto, Audenzio, ha ripercorso i punti salienti della vicenda sanitaria del padre con ricoveri negati e tamponi senza esito o giunti in grande ritardo. Particolari che, secondo la famiglia, avrebbero causato l'aggravarsi delle condizioni di salute di Rizzuto con le conseguenze nefaste che tutti conoscono.

Secondo quanto ha raccontato il figlio, il ricovero di Rizzuto arriva solo dopo l'intervento di un parlamentare regionale del Pd, Nello Dipasquale, quando le condizioni del direttore del Parco archeologico sono già gravi e il passaggio dagli esami diagnostici alla rianimazione è immediato.

Il 23 marzo Rizzuto muore e sia la famiglia che Dipasquale interessano la Procura che apre un fascicolo d'inchiesta.

Sulla gestione del'emergenza coronavirus, Giletti manda in onda anche l'ormai famoso video dell'infermiere che denunciava la mancanza di dispositivi di protezione individuali per gli operatori sanitari, poi bollato come "fake news" dall'Asp.

Giletti ha più volte richiamato il direttore generale, Ficarra, ad esporsi pubblicamente e a rispondere alle tante domande rimaste finora senza risposta.