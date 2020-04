Siracusa, offese e minacce di morte al sindaco Italia: le attestazioni di solidarietà

Si allarga il fronte della solidarietà nei confronti del sindaco Francesco Italia, vittima di accuse, offese e manacce anche di morte.

E' stata espressa da Confartigianato Imprese Siracusa, attraverso le parole del presidente, Daniele La Porta.

"Lo sconforto, la rabbia, la preoccupazione sono sentimenti comuni e giustificati in questo momento particolare della nostra storia – ha detto la Porta – ma nulla di tutto ciò può legittimare un attacco tanto violento quanto volgare nei confronti del primo cittadino".

Accanto alle parole di condanna alle vili minacce e di vicinanza personale a Francesco Italia, il presidente di Confartigianato Imprese Siracusa assicura anche collaborazione sul piano delle misure di contrasto alla crisi economica acuita dalla pandemia di Covid-19.

“A nome dell’imprenditoria alberghiera che rappresento e di tutto il comparto turistico siracusano: guide turistiche, ristoratori, tassisti, Museo Leonardo da Vinci e Archimede di Siracusa e mio, desidero esprimere vicinanza al sindaco di Siracusa, Francesco Italia, per le vili minacce di cui è stato vittima”. Lo dice Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori Siracusa, che invita il primo cittadino a "non cedere e a proseguire con rinnovato vigore il suo operato".

“Solidarietà piena ed incondizionata nei riguardi del sindaco Francesco Italia, fatto oggetto di attacchi pericolosi, volgari, indecenti ed omofobi”. A confermare la vicinanza al sindaco di Siracusa, è stato il segretario generale della Fp Cisl di Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi. “Quanto accaduto dimostra la degenerazione del clima di odio manifestato non solo tramite i social network. Ribadiamo allo stesso tempo, l’esigenza di non lasciare soli i sindaci, creando situazioni di collaborazione e condivisione diffuse, e contrastando tutte le manifestazioni che possano trovare terreno fertile per le mafie e l’intolleranza".