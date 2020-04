Noto, danneggia l'auto della ex e la minaccia di morte: arrestato

Prima danneggia l'auto della ex compagna e poi entra in casa e la minaccia di morte. Finisce in manette per maltrattamenti.

E' accaduto all'alba di oggi a Noto: la furia dell'uomo scatenata dalla decisione della donna di interrompere la loro relazione. Prima ha rotto gli specchietti retrovisori dell'auto e ha preso a calci le portiere. poi è riuscito ad entrare in casa con la forza e l'ha minacciata, anche di morte.

Secondo quanto ha riferito ai carabinieri, intervenuti sul posto, la vittima quello di oggi non era stato il primo episodio di violenza. Ma prima non aveva mai denunciato la situazione.