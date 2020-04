Siracusa e provincia, controlli covid 19: c'è ancora chi va a cena da amici, esce per acquistare la droga o chi va a trovare la fidanzata: tutti sanzionati

Ancora persone sanzionate nell’ambito dei controlli quotidiani programmati dalla Polizia per verificare il rispetto delle misure di contenimento sanitario mirate a limitare la diffusione del virus Covid 19.

A Priolo Gargallo è stato sanzionato un uomo, catanese di 40 anni, che si trovava fuori dal proprio comune per acqustare della droga, motivo per il quale è stato anche segnalato alla competente Autorità Amministrativa.

A Pachino gli agenti hanno sanzionato 4 persone, una delle quali all’ottavo mese di gravidanza, che si stavano recando a casa di amici per cenare insieme.

A Lentini, Carlentini e Francofonte sono state controllate 34 attività commerciali, risultate tutte in regola; un giovane di 31anni è stato multato: ha dichiarato di essere uscito per andare a trovare la fidanzata.

Infine, ad Augusta gli agenti hanno sanzionato un uomo che si trovava fuori dal proprio domicilio e che ha dichiarato di essere fuori per prendere una boccata di aria fresca.