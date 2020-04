Siracusa, la quarantena infinita di centinaia di cittadini: il sindaco Italia scrive al Viminale

Tanti, troppi i siracusani bloccati da quarantene infinite a causa della tampone che non arriva mai.

A fari carico di centinaia di richieste di intervento è il sindaco, Francesco Italia: "Ho personalmente inviato i nominativi di centinaia di concittadini all’Asp e per conoscenza alla Prefettura - riferisce il sindaco - per sollecitare i tamponi ma, se il governo non mette a disposizione della Regione il numero di kit necessari, come dovrebbero farli?

Molti - spiega - rischiano di perdere il lavoro, alcuni vivono in affitto in attesa di ricongiungersi dopo più di 30 giorni alle proprie famiglie.Occorre trovare una soluzione adesso:

ricevere immediatamente i kit con cui fare i tamponi o dare risposte scientificamente valide ai cittadini in quarantena, come opportunamente proposto dal comitato tecnico scientifico regionale già il primo di aprile".

Da qui la decisione di scrivere al Viminale, al Ministro della Salute e alla Protezione Civile.