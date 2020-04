Coronavirus, in Sicilia si allentano le restrizioni. L'annuncio di Musumeci

Allentament delle misure restrittive anti Coronavirus in Sicilia. Lo ha deciso il governatore della Regione Siciliana, Nello Musumeci che precisa: "Consentiamo l'attività motoria nelle vicinanze della propria abitazione - ha annunciato in un video -, i disabili con accompagnatore potranno fare una passeggiata nelle vicinanze della casa, le consegne a domicilio dei generi alimentari potranno avvenire anche nei giorni festivi e nelle domeniche.

Consentita anche la cura dell'orto, del podere e la manutenzione per creare i viali tagliafuoco nelle campagne in vista della stagione estiva", ha aggiunto. "Gli stabilimenti balneari - continua - potranno organizzarsi con la manutenzione, l'allestimento delle cabine, la pulizia della sabbia, mentre rimane invariata l'ordinanza che blinda l'accesso alla Sicilia. Consentiamo solo una corsa in più, da 4 a 5 sullo Stretto di Messina per evitare i disagi alle forze dell'ordine e ai sanitari che devono muoversi".

Resta il divieto sull’accesso in Sicilia.

"È un atto di fiducia nei confronti dei siciliani - ha poi concluso il governatore - un popolo che ha sorpreso per la civiltà dimostrata in questi giorni, a parte sparuti gruppi".