Siracusa, offese e minacce di morte al sindaco Italia: le reazioni della città

Video pieni di odio e parolacce, minacce di morte e offese omofobe nei confronti del sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Dopo la denuncia del primo cittadino, immediate le indagini della Polizia di Stato che hanno portato alla denuncia di due persone.

Immediata la reazione della città. Il mondo delle associazione ha fatto quadrato attorno al sindaco.

"Un video pieno di insulti e minacce di ritorsione, intriso di violenza omofoba nei confronti del presunto orientamento sessuale di un amministratore non può e non deve essere tollerato né giustificato. - si legge in una nota - Allo stesso tempo urge sottolineare che le azioni di aiuto e supporto alle famiglie bisognose della città non solo sono presenti quotidianamente sul territorio ad opera delle istituzioni e delle associazioni di volontariato del terzo settore ma anche che tali azioni di supporto, assicurate da sempre e non solo durante la crisi da Covid 19, alla parte più debole della cittadinanza non possono e non devono scaturire da minacce e atteggiamenti di natura mafiosa. Pur nella libertà di critica che cittadini e cittadine devono poter rivolgere nei confronti dell’operato di ciascun amministratore, crediamo infatti fermamente che questo tipo di atteggiamenti non rientrino in tale esercizio della democrazia e per questo verranno da noi sempre condannati e denunciati nelle sedi opportune. Senza alcun dubbio quello che stiamo vivendo è un periodo di forte impatto dal punto di vista sociale, economico e ad ogni livello, per questo motivo riteniamo che ci debba vedere uniti in un’idea di comunità pronta a fare quadrato in aiuto gli uni per gli altri, senza polemiche né recriminazioni perché nessuno sia lasciato solo"