Pachino, entra in farmacia e minaccia di morte i dipendenti per avere un farmaco: denunciato

Si sarebbe introdotto all'interno di una farmacia a Pachino, in via Garrano, e minacciando di morte i dipendenti, armato di una bottiglia di vetro, avrebbe tentano di farsi consegnare un farmaco per poi darsi alla fuga.

Per il reato di tentata rapina la Polizia di Stato ha denunciato F.P., di 28 anni, già conosciuto alle forze di polizia.