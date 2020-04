Siracusa e provincia, grigliate di carne in strada e passeggiate: fioccano le denunce della Polizia

Ancora gente in giro in violazione delle norme anti Coronavirus. Intensi i controlli della Polizia di Stato sul territorio.

Nel capoluogo, un uomo è stato sanzionato perchè è stato trovato fuori dal domicilio. L'uomo ha dichiarato che si stava recando a dar da mangiare ai propri pappagallini che, però, si trovano in una zona completamente diversa. Sanzionati due giovani che si erano recati a comperare della droga, motivo per il quale sono stati anche segnalati alla competente Autorità Amministrativa.

A Noto sanzionate 4 persone sorprese ad arrostire la carne sulla pubblica via, 4 persone sorprese a passeggiare per strada e tre che rientravano da comuni limitrofi. Tutti hanno dichiarato di essere usciti dalle proprie abitazioni perché avevano bisogno di passeggiare.

Controlli nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, in particolare in 33 attività commerciali, tutte trovate in regola.