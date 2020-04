Avola, sorpresi a rubare una tonnellata di limoni: arrestati

Avrebbero messo a segno, in concorso, un furto di una tonnellata di limoni, del valore di mille euro, all'interno di un terreno agricolo a Noto, in contrada Renna.

I tre, Fabio Bonafede (42 anni), Michele Guastella (32 anni) e Salvatore Rizza (37 anni), tutti avolesi e già conosciuti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette per furto aggravato.

In particolare, ieri, la Polizia ha notato transitare un’auto con tre individui sulla SS.115 che da Avola prosegue per Noto e, poi, in direzione Rosolini, e l’hanno seguita fino all’ingresso di un agrumeto in località Renna, dove i tre uomini hanno raccolto decine di casse di limoni, nascondendone alcune tra gli alberi.

I tre uomini sono stati sottoposti agli arresti domiciliari

A tutti, inoltre, è stato contestato l’illecito amministrativo per non aver osservato le misure di contenimento per contrastare la diffusione del virus COVID-19.