Nave Ong davanti Trapani, a bordo 36 persone

La Aita Mari, nave della ong basca Salvamento maritimo humanitario, dopo un viaggio durato tutta la notte si trova ora davanti alle coste trapanesi. Sono 36 i migranti a bordo soccorsi domenica scorsa in acque sar maltesi.

In 8 sono stati evacuati nei giorni a scorsi a Lampedusa per ragioni sanitarie. "Le condizioni delle persone salvate rimangono ai limiti", spiega la ong.